"Спасибо за то, что ставите на ноги". Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке

Народного артиста России Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке. Об этом он сам рассказал в своём инстаграме.

— Ну всё, я дома! Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ № 40 в Коммунарке! Спасибо всем медсёстрам и врачам моего отделения! Спасибо всем, кто там работает — в скафандрах круглые сутки, — отметил Певцов.

Он также подчеркнул, что абсолютно все, кто заходил к нему, были очень внимательны. Как считает артист, в этом наблюдается большая разница между просто лечением и "лечением внимательно".

— Огромное спасибо ещё раз за ваш труд героический! За то, что вы нас ставите на ноги! — подытожил Певцов.