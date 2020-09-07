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"Спасибо за то, что ставите на ноги". Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке

Он также отметил, что абсолютно все, кто заходил к нему, были очень внимательны.

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Народного артиста России Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке. Об этом он сам рассказал в своём инстаграме.

Ну всё, я дома! Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ № 40 в Коммунарке! Спасибо всем медсёстрам и врачам моего отделения! Спасибо всем, кто там работает — в скафандрах круглые сутки, — отметил Певцов.

Он также подчеркнул, что абсолютно все, кто заходил к нему, были очень внимательны. Как считает артист, в этом наблюдается большая разница между просто лечением и "лечением внимательно".

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Актёр рассказал, что чувствует себя нормально и бодро.

Огромное спасибо ещё раз за ваш труд героический! За то, что вы нас ставите на ноги! — подытожил Певцов.

Напомним, сообщения о том, что Дмитрия Певцова доставили в больницу в Коммунарке, появились 29 августа. Позже сам артист отмечал, что находится в бодром настроении.

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