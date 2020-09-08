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Синоптики огорчили москвичей прогнозом погоды на 8 сентября

В ночное время столбики термометров могут опуститься всего до 10 градусов со знаком плюс.

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В российской столице во вторник ожидается облачная погода и дождь. Температура днём в Москве поднимется до 17–19 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на среду она может опуститься до плюс 10 градусов. Южный ветер с переходом на северо-западный будут дуть со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст.

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По его словам, кроме похолодания ожидаются также облачная погода и дожди.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 15–20 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до 7 градусов выше нуля.

В Московской области введён жёлтый уровень пожарной опасности. Гидрометцентр предупреждает о высокой пожароопасности в Шатурском и Каширском районах Подмосковья.

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