Синоптики огорчили москвичей прогнозом погоды на 8 сентября

В российской столице во вторник ожидается облачная погода и дождь. Температура днём в Москве поднимется до 17–19 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на среду она может опуститься до плюс 10 градусов. Южный ветер с переходом на северо-западный будут дуть со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 15–20 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до 7 градусов выше нуля.