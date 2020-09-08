Британец рассчитался за дом сыну "алкогольным" вкладом

Житель британского города Тонтон, 28-летний Мэттью Робсон решил наконец съехать от родителей и купить свой первый собственный дом, причём деньги на эти цели он возьмёт из своего весьма необычного "алкогольного" вклада. Об этом сообщает телекомпания Би-би-си.

По данным журналистов, всё началось с того, что отец юноши по имени Пит, не стал распивать бутылку 18-летнего виски, которую подарил себе на рождение сына, а распорядился ею иначе. Он превратил это в ежегодную традицию и за прошедшие годы накопилось 28 таких бутылок.

Конечно, алкоголь не был главным подарком на праздник, и обошёлся мужчине примерно в пять тысяч фунтов стерлингов. Однако со временем коллекция не только становилась больше, но и постепенно дорожала. Сейчас её оценивают уже в сорок тысяч фунтов, идёт поиск покупателя.