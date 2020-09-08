Эксперт пояснила, как мошенники обманывают людей молчанием в трубке

Если на ваш телефон поступил звонок с неизвестного номера, но на том конце провода тишина, то лучше не начинать разговор первым, а дождаться, когда с вами начнут разговор. Об этом рассказала специалист пресс-службы "Роскачества" Алеся Боровикова.
Доставка несчастья. Новый способ интернет-мошенничества угрожает фанатам "Яндекс.Еды" и "Перекрёстка"Лайф уже неоднократно рассказывал, как мошенники с помощью фишинговых ссылок обманывают посетителей сайтов с бесплатными объявлениями. Но, как выяснилось недавно, развод на Avito и Youla — это прошлый век. Новый тренд — обманывать завсегдатаев сервисов доставки еды вроде "Яндекс.Еда" и Delivery Club.
— Если вы ответите на такой звонок, буквально в ту же секунду начнёт воспроизводиться рекламное сообщение, — приводит её слова агентство "Прайм".
По словам Боровиковой, как правило, абонент сам даёт согласие на подобные звонки, однако это могут быть и проделки мошенников. Они прозванивают купленные на "чёрных рынках", а затем актуализируют базы номеров на основании ответов и количества перезвонивших.
В Уголовном кодексе может появиться статья "Налоговое мошенничество"Сейчас к преступлениям, связанным с налогами, относятся статьи об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.
— Скорее всего, кто-то поставит в таблице галочку, что номер активен, а сам звонок сбросится. Когда вам позвонят в следующий раз, звонок будет уже с конкретной фишинговой целью, — предупреждает она.
Специалист отмечает, что нередко очень короткие звонки с неизвестных номеров поступают для того, чтобы заставить человека перезвонить. Либо списать деньги за сам факт звонка, либо навязать мошенническую услугу. Это также играет не в пользу пострадавшего абонента в случае суда.
Ранее Лайф сообщал, что в России появился новый способ мошенничества на тех, кто хочет быстро заработать.