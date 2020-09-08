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Китай обвинил Индию в стрельбе и провокациях на границе

Пекин призывает принять меры по урегулированию.

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Фото © АР / ТАСС

Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) обвинило индийских военнослужащих в пересечении линии фактического контроля в Ладакхе — границы двух стран, а также в стрельбе по китайским пограничникам. Об этом сообщает Global Times.

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Индийские военные вероломно открыли предупредительный огонь в направлении солдат китайского пограничного патруля, которые были готовы к переговорам, — приводит издание слова представителя НОАК Чжана Шуйли.

По его словам, Китай требует от Индии немедленного прекращения всех опасных манёвров, усмирить свои приграничные подразделения, а также проведения расследования и наказания для виновных. Он также указывает на необходимость мер для предотвращения подобного в будущем.

В конце августа стороны обвиняли друг друга в нарушениях на границе, правда, тогда Индия сообщила о военной провокации.

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