Победителями суперфинала конкурса "Лидеры России — 2020" стали 106 человек

В подмосковном Солнечногорске завершился суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России — 2020". Как сообщил первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко, его победителями стали 106 человек.

— Мы приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106. На шесть человек увеличивается количество победителей, — рассказал Кириенко.

Напомним, в этом году в суперфинале конкурса "Лидеры России — 2020" приняло участие 300 управленцев из 54 регионов России, Украины и Белоруссии.