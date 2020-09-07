Победителями суперфинала конкурса "Лидеры России — 2020" стали 106 человек

В подмосковном Солнечногорске завершился суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России — 2020". Как сообщил первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко, его победителями стали 106 человек.
— Мы приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106. На шесть человек увеличивается количество победителей, — рассказал Кириенко.
В ЭИСИ отметили сильную команду наставников в суперфинале конкурса "Лидеры России — 2020"Эксперт отметила преемственность соревнования, которое проводится уже третий год.
Напомним, в этом году в суперфинале конкурса "Лидеры России — 2020" приняло участие 300 управленцев из 54 регионов России, Украины и Белоруссии.
Как сообщалось ранее, глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова призналась, что хотела бы видеть участников конкурса в ЦИК страны. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала женщин активнее участвовать в этом соревновании.