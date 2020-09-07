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В Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте

Глава государства заявил, что люди, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, обязательно будут оштрафованы.

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Фото © ТАСС / AP

В Турции из-за роста заболеваемости коронавирусом запретили ездить стоя в общественном транспорте. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.

Мы наблюдаем рост заболеваний CoViD-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут ещё больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте, — заявил он, выступая в Анкаре.

Эрдоган также добавил, что граждане, которые не надевают маски и не соблюдают социальную дистанцию, в обязательном порядке будут оштрафованы.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране пандемия коронавируса достигла второго пика. В течение последних дней неоднократно фиксировались наибольшие показатели новых случаев CoViD-19 за сутки и смертей от него с мая и июня.

В Турции сообщили о втором пике первой волны коронавируса из-за "неосторожности на свадьбах"

Впрочем, ситуация в стране остаётся под контролем властей.

Ранее туроператоры опровергли информацию о росте случаев CoViD-19 у россиян в Турции.

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