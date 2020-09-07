Туроператоры опровергли информацию о росте случаев CoViD-19 у россиян в Турции

Туроператоры опровергли сообщения о том, что из-за приезжающих на отдых российских туристов в Турции растёт число случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей турбизнеса.

— Турция сейчас на пике заболеваемости CoViD-19. СМИ пишут, что у нас всего восемь случаев заражения коронавирусом в Анталье, это очень мало. У нас пугают изоляцией тех, кто сидит с заражёнными рядом в самолёте, но по факту турки выполняют все меры безопасности, среди россиян не наблюдается рост, а это значит, что большинство туристов возвращаются здоровыми, — сообщили агентству в пресс-службе туроператора "Интурист".

Там отметили, что со своей стороны соблюдают все необходимые меры безопасности — санитайзеры, перчатки и маски. В компании TEZ Tour также сообщили, что с момента восстановления авиасообщения между РФ и Турцией у их клиентов не было выявлено ни одного случая CoViD-19. Другие российские туроператоры тоже не подтвердили сообщения о многочисленных заражениях коронавирусом.

Представители крупных турецких отелей сообщили, что не наблюдают вспышки вируса, а выделенные для заболевших блоки номеров пока пустуют.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что турецкие врачи очень обеспокоены ростом числа случаев заражения коронавирусом в стране. Медики считают непредусмотрительным со стороны властей пускать туристов, в частности из России, и не требовать от них результатов теста на CoViD-19 по прибытии.