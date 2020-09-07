Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Белорусский премьер привился российской вакциной от коронавируса

Политик чувствует себя отлично.

26
Post cover

Фото © Николай Петров / БелТА / ТАСС

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавируса вакциной российского производства. Об этом РИА "Новости" рассказала его пресс-секретарь Александра Исаева.

Собеседница агентства уточнила, что прививку Головченко сделал после переговоров с коллегой из России Михаилом Мишустиным, прошедших в Минске 3 сентября.

Чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня, — заявила Исаева.

Премьер Белоруссии решил испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Его российский коллега премьер Михаил Мишустин выразил уверенность, что всё будет хорошо.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, Вьетнаме и в ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.

Выбор редакции

Loading...