Белорусский премьер привился российской вакциной от коронавируса

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавируса вакциной российского производства. Об этом РИА "Новости" рассказала его пресс-секретарь Александра Исаева.
Собеседница агентства уточнила, что прививку Головченко сделал после переговоров с коллегой из России Михаилом Мишустиным, прошедших в Минске 3 сентября.
— Чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня, — заявила Исаева.
Премьер Белоруссии решил испытать на себе российскую вакцину от коронавирусаЕго российский коллега премьер Михаил Мишустин выразил уверенность, что всё будет хорошо.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, Вьетнаме и в ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.
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