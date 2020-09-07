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В Монголии зафиксировали третью смерть от бубонной чумы

Мужчина, как и предыдущие жертвы болезни, употреблял мясо сурка.

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Фото © Pixabay

В Монголии с начала года зарегистрировали уже третью смерть от бубонной чумы. Новой жертвой вируса стал 38-летний мужчина, сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что в прошлом месяце погибший употребил в пищу мясо сурка.

За лето в Монголии от бубонной чумы уже скончались 42-летний мужчина и 15-летний подросток. Всего с начала года в стране выявили 18 предполагаемых случаев заражения бубонной чумой, четыре из них получилось подтвердить лабораторно.

Чума XXI века: главные симптомы и разносчики бубонной чумы, которая уже поразила Китай и Монголию

Третий уровень эпидемиологической угрозы был объявлен в китайском регионе Внутренняя Монголия 6 июля. Тогда чуму обнаружили у местного скотовода. Неделей ранее несколько случаев заболевания подтвердили в Монголии. По предварительной версии, люди заражаются от больных сусликов.

Рядом с регионами, где выявили случаи заражения чумой, находятся российские Алтай, Тува, Бурятия и Забайкалье. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация на границе находится под контролем.

Ранее Лайф сообщал о том, что возбудителя чумы обнаружили в Туве. Там началась массовая вакцинация населения.

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