В Монголии зафиксировали третью смерть от бубонной чумы

В Монголии с начала года зарегистрировали уже третью смерть от бубонной чумы. Новой жертвой вируса стал 38-летний мужчина, сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что в прошлом месяце погибший употребил в пищу мясо сурка.

За лето в Монголии от бубонной чумы уже скончались 42-летний мужчина и 15-летний подросток. Всего с начала года в стране выявили 18 предполагаемых случаев заражения бубонной чумой, четыре из них получилось подтвердить лабораторно.

Третий уровень эпидемиологической угрозы был объявлен в китайском регионе Внутренняя Монголия 6 июля. Тогда чуму обнаружили у местного скотовода. Неделей ранее несколько случаев заболевания подтвердили в Монголии. По предварительной версии, люди заражаются от больных сусликов.

Рядом с регионами, где выявили случаи заражения чумой, находятся российские Алтай, Тува, Бурятия и Забайкалье. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация на границе находится под контролем.