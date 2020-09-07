"Начал систему перезагрузки". Эксперт отметил эффективность и компетентность врио главы Калужской области

Совещание президента России Владимира Путина и врио губернатора Калужской области Владислава Шапши подтверждает эффективность и компетентность исполняющего обязанности главы региона, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

— Можно сказать, что Шапша не просто оказался эффективным, но он начал систему перезагрузки. Если говорить о стратегии Шапши, то мне кажется, основной подход связан с двумя составляющими: первая — это развитие экономики, а вторая — социальная помощь, поддержка и социальная сфера вообще, — отметил Потуремский.

Эксперт подчеркнул, что врио главы области вывел "формулу" — экономика, работающая для жителей региона. Он отметил, что Шапша занимает пост более полугода и занимаемая должность стала для него большим вызовом, с которым он справился.