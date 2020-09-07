"Начал систему перезагрузки". Эксперт отметил эффективность и компетентность врио главы Калужской области

Совещание президента России Владимира Путина и врио губернатора Калужской области Владислава Шапши подтверждает эффективность и компетентность исполняющего обязанности главы региона, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
— Можно сказать, что Шапша не просто оказался эффективным, но он начал систему перезагрузки. Если говорить о стратегии Шапши, то мне кажется, основной подход связан с двумя составляющими: первая — это развитие экономики, а вторая — социальная помощь, поддержка и социальная сфера вообще, — отметил Потуремский.
Эксперт подчеркнул, что врио главы области вывел "формулу" — экономика, работающая для жителей региона. Он отметил, что Шапша занимает пост более полугода и занимаемая должность стала для него большим вызовом, с которым он справился.
Врио главы Калужской области запустил производство полного цикла завода "Техмашимпекс"В реализацию проекта вложено 316 миллионов рублей, создано 65 рабочих мест.
Напомним, сегодня врио Калужской области рассказал Путину, как регион выходит из ситуации с коронавирусом.