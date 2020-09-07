Коллега мастурбировавшего при школьнице учителя уверен, что девочка сама спровоцировала мужчину

Учитель одной из школ в Рязанской области, где преподаватель английского языка мастурбировал прямо на уроке перед семиклассницей, заявил, что инцидент подстроен, а девочка сама спровоцировала мужчину. Об этом он рассказал Лайфу.

— В армии служил он, мужик хороший. Это недоказуемо. Это же инсценировка, ребёнка подставили. Банда у нас тут в селе есть такая, которой чем хуже, тем лучше. Они делают всё, чтобы в школе и в селе было хуже. Они девочку подговорили, даже телефон ей купили новый, у неё плохой был. А девочку сейчас спрятали, увезли в Мордовию. Написали справку, что четыре дня её не будет, — рассказал мужчина.

Он также добавил, что школьница спровоцировала мужчину. По словам учителя, девочка выглядит взросло и имеет пышные формы. Педагог отметил, что она из неблагополучной семьи.

Другие коллеги учителя английского языка поделились, что он работал в школе всего лишь второй год, а до этого он преподавал в общеобразовательном учреждении Рязани. Также, по их заявлениям, он женат.

Один из учеников областной школы также подтвердил Лайфу, что преподаватель был хорошим и ничего плохого за ним не наблюдалось.