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Москвич нашёл в квартире умершей тёти скрипку Страдивари

Эксперты подтвердили подлинность инструмента, о котором женщина поведала племяннику незадолго до смерти.

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Житель Москвы Юрий Курносов нашёл на шкафу в квартире своей умершей тёти скрипку Страдивари. Мужчина наводил порядок в жилище в крошечном городке Узловом Тульской области, когда наткнулся на бархатный чехол с инструментом, передаёт kp.ru.

Открыл, а там надпись: Аntonius Straduarius, — пояснил мужчина.

По словам москвича, о скрипке тётя, которая тяжело болела, рассказала незадолго до своей смерти. Женщина призналась, что оставит племяннику старинный музыкальный инструмент — наследство от её мужа, который умер десять лет назад. Тогда Курносов не придал значения словам родственницы.

Юрий рассказал, что подлинность скрипки ему уже подтвердили эксперты. На ней указан год изготовления — 1691-й. Пока непонятно, сделал ли инструмент скрипичный мастер Антонио Страдивари или кто-либо из учеников виртуоза. Курносов планирует отдать скрипку на реставрацию, а после выставить на аукцион.

В Испании разыскивают владельца предполагаемой скрипки Страдивари

Музыкальный инструмент в настоящее время хранится в отделении гражданской гвардии в Кордобе.

Ранее житель Украины попытался вывезти в Донецк скрипку Страдивари 1730 года выпуска.

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