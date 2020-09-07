Москвич нашёл в квартире умершей тёти скрипку Страдивари

Житель Москвы Юрий Курносов нашёл на шкафу в квартире своей умершей тёти скрипку Страдивари. Мужчина наводил порядок в жилище в крошечном городке Узловом Тульской области, когда наткнулся на бархатный чехол с инструментом, передаёт kp.ru.

— Открыл, а там надпись: Аntonius Straduarius, — пояснил мужчина.

По словам москвича, о скрипке тётя, которая тяжело болела, рассказала незадолго до своей смерти. Женщина призналась, что оставит племяннику старинный музыкальный инструмент — наследство от её мужа, который умер десять лет назад. Тогда Курносов не придал значения словам родственницы.

Юрий рассказал, что подлинность скрипки ему уже подтвердили эксперты. На ней указан год изготовления — 1691-й. Пока непонятно, сделал ли инструмент скрипичный мастер Антонио Страдивари или кто-либо из учеников виртуоза. Курносов планирует отдать скрипку на реставрацию, а после выставить на аукцион.