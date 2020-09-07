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Метал-группа Deftones перепутала Киев с Москвой

В следующем году музыканты выступят в украинской столице на фестивале.

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Фото © Twitter / Deftones

Известную американскую метал-группу Deftones пригласили выступить на UPark Festival, который должен пройти в Киеве в следующем году. Однако пиар-служба музыкантов перепутала столицы России и Украины.

Москва — 13 июля мы играем на UPark Festival. Билеты поступят в продажу в эту пятницу в 12:00 по местному времени, — цитирует "Униан" сообщение в аккаунте группы в "Твиттере".

Вероятно, эту запись из профиля Deftones в соцсети удалили. Сейчас там есть только пост о выступлении на фестивале без указания города, к которому прикреплена фотография афиши на украинском языке. При этом в аккаунте музыкантов в "Инстаграме" под такой же публикацией указывается Киев.

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