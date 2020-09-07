Метал-группа Deftones перепутала Киев с Москвой

Известную американскую метал-группу Deftones пригласили выступить на UPark Festival, который должен пройти в Киеве в следующем году. Однако пиар-служба музыкантов перепутала столицы России и Украины.

— Москва — 13 июля мы играем на UPark Festival. Билеты поступят в продажу в эту пятницу в 12:00 по местному времени, — цитирует " Униан " сообщение в аккаунте группы в "Твиттере".

Вероятно, эту запись из профиля Deftones в соцсети удалили. Сейчас там есть только пост о выступлении на фестивале без указания города, к которому прикреплена фотография афиши на украинском языке. При этом в аккаунте музыкантов в "Инстаграме" под такой же публикацией указывается Киев.