Мастурбировавший при школьнице учитель объяснил произошедшее — видео

Видео © LIFE
Преподаватель английского языка и истории, мастурбировавший прямо на уроке перед семиклассницей, не отрицает факта произошедшего. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, увидев ролик, снятый школьницей, учитель объяснил своё поведение тем, что у него случилась эрекция и ходить с ней было неуместно. При этом он извинился перед руководством школы. По данным нашего источника, мужчина был уволен сразу же.
Как стало известно Лайфу, никаких психологических отклонений у 54-летнего мужчины не было, он проходил проверку перед началом учебного года. Однако школьники неоднократно замечали странные действия учителя под столом. Сейчас он задержан, проводится проверка. Случившийся инцидент находится на контроле у руководства прокуратуры Рязанской области.
— Кораблинская районная прокуратура так же организовала проверку в образовательном учреждении, в частности по допуску данного гражданина к образовательной работе с детьми, — сообщили Лайфу в региональной прокуратуре.
Напомним, семикласснице одной из рязанских школ удалось заснять на телефон шокирующие кадры, как преподаватель самоудовлетворялся, сидя за учительским столом. Всё случилось во время урока, на котором находилась только одна школьница. Девочка рассказала о произошедшем маме, после чего та сразу же обратилась к правоохранителям.