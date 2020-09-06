Мастурбировавший при школьнице учитель объяснил произошедшее — видео

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Преподаватель английского языка и истории, мастурбировавший прямо на уроке перед семиклассницей, не отрицает факта произошедшего. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, увидев ролик, снятый школьницей, учитель объяснил своё поведение тем, что у него случилась эрекция и ходить с ней было неуместно. При этом он извинился перед руководством школы. По данным нашего источника, мужчина был уволен сразу же.

Как стало известно Лайфу, никаких психологических отклонений у 54-летнего мужчины не было, он проходил проверку перед началом учебного года. Однако школьники неоднократно замечали странные действия учителя под столом. Сейчас он задержан, проводится проверка. Случившийся инцидент находится на контроле у руководства прокуратуры Рязанской области.

— Кораблинская районная прокуратура так же организовала проверку в образовательном учреждении, в частности по допуску данного гражданина к образовательной работе с детьми, — сообщили Лайфу в региональной прокуратуре.