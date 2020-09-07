Исполнителя теракта 2017 года в стамбульском клубе приговорили к 40 пожизненным срокам

Суд Турции приговорил исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января 2017 года к 40 пожизненным заключениям. Об этом сообщает Anadolu .

Напомним, в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе Reina вооружённый боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибло 39 человек, 16 из них — иностранцы, в том числе одна россиянка. Жертвами также стали граждане Иордании, Марокко, Саудовской Аравии и других стран. Как выяснилось, теракт совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, задержанный позднее. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ*.