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Исполнителя теракта 2017 года в стамбульском клубе приговорили к 40 пожизненным срокам

В результате вооружённого нападения погибло 39 человек.

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Фото © Shutterstock

Суд Турции приговорил исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января 2017 года к 40 пожизненным заключениям. Об этом сообщает Anadolu.

В общей сложности террорист получил срок тюремного заключения на 1368 лет.

Напомним, в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе Reina вооружённый боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибло 39 человек, 16 из них — иностранцы, в том числе одна россиянка. Жертвами также стали граждане Иордании, Марокко, Саудовской Аравии и других стран. Как выяснилось, теракт совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, задержанный позднее. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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