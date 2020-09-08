Лукашенко — о Колесниковой: Она хотела бежать на Украину к сестре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в курсе попытки пересечения границы республики членом Координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой. Об этом он сказал в интервью российским журналистам.

— Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у неё там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что её задержали правильно, — рассказал корреспондент "России-1" Евгений Рожков в эфире программы "60 минут".

По словам Рожкова, Лукашенко получил соответствующую информацию от спецслужб и пограничников.

— Они пытались пересечь границу. И задержали машину с Колесниковой и двумя её соратниками в зоне между белорусской границей и украинской границей. И действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выкинули из машины и умчались, — добавил корреспондент.