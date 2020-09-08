Песков: Мы не готовы признавать в целом наличие политзаключённых в Белоруссии

В Кремле не стали признавать наличие политзаключённых в Белоруссии. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы не готовы признать в целом наличие политических заключённых в Белоруссии, — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что обобщать ситуацию в республике такой трактовкой нельзя. Каждый случай стоит разобрать отдельно, добавил он, комментируя призывы международных организаций и других стран освободить задержанных в Белоруссии.