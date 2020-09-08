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Песков: Мы не готовы признавать в целом наличие политзаключённых в Белоруссии

Он добавил, что каждый случай требует отдельного рассмотрения.

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

В Кремле не стали признавать наличие политзаключённых в Белоруссии. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мы не готовы признать в целом наличие политических заключённых в Белоруссии, — сказал он.

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Ранее об этом заявил Госпогранкомитет республики.

Представитель Кремля отметил, что обобщать ситуацию в республике такой трактовкой нельзя. Каждый случай стоит разобрать отдельно, добавил он, комментируя призывы международных организаций и других стран освободить задержанных в Белоруссии.

Песков также рассказал, что у Кремля нет детальной информации о ситуации вокруг белорусской оппозиционерки Марины Колесниковой, поэтому там надеются на разъяснения и официальные заявления в ближайшее время.

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