Песков: Мы не готовы признавать в целом наличие политзаключённых в Белоруссии

В Кремле не стали признавать наличие политзаключённых в Белоруссии. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Мы не готовы признать в целом наличие политических заключённых в Белоруссии, — сказал он.
Украина опровергла информацию о задержании двух членов КС БелоруссииРанее об этом заявил Госпогранкомитет республики.
Представитель Кремля отметил, что обобщать ситуацию в республике такой трактовкой нельзя. Каждый случай стоит разобрать отдельно, добавил он, комментируя призывы международных организаций и других стран освободить задержанных в Белоруссии.
Песков также рассказал, что у Кремля нет детальной информации о ситуации вокруг белорусской оппозиционерки Марины Колесниковой, поэтому там надеются на разъяснения и официальные заявления в ближайшее время.