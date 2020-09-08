Песков — о ситуации вокруг белорусской оппозиционерки Колесниковой: Надеемся на разъяснения

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колескниковой поступают противоречивые сообщения, но нет детальной информации.

— Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло, — сказал Песков журналистам.

Напомним, 7 сентября Колесникова перестала выходить на связь, пропали также пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что оппозиционерку задержали люди в гражданском и увезли в неизвестном направлении. Правоохранительные органы Белоруссии информацию о задержании не подтвердили и начали её поиски.