Песков — о ситуации вокруг белорусской оппозиционерки Колесниковой: Надеемся на разъяснения

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колескниковой поступают противоречивые сообщения, но нет детальной информации.
— Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло, — сказал Песков журналистам.
Напомним, 7 сентября Колесникова перестала выходить на связь, пропали также пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что оппозиционерку задержали люди в гражданском и увезли в неизвестном направлении. Правоохранительные органы Белоруссии информацию о задержании не подтвердили и начали её поиски.
СМИ: Оппозиционерка Мария Колесникова порвала паспорт на границе, чтобы не покидать БелоруссиюРанее сообщалось, что члена президиума КС задержали при попытке незаконно попасть на Украину.
Сегодня утром, 8 сентября, сообщалось, что Колесникова и её соратники пересекли границу с Украиной, пройдя погранконтроль, однако по информации СМИ оппозиционерку задержали за то, что она пыталась незаконно покинуть республику. Кравцов и Родненков при этом успешно выехали из страны. При этом в КС заявили, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию. В Госпогранслужбе Украины также опровергли факт пересечения границы оппозиционеркой.