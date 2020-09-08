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Песков — о ситуации вокруг белорусской оппозиционерки Колесниковой: Надеемся на разъяснения

Ранее сообщалось, что члена КС задержали на границе с Украиной.

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Мария Колесникова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колескниковой поступают противоречивые сообщения, но нет детальной информации.

Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло, — сказал Песков журналистам.

Напомним, 7 сентября Колесникова перестала выходить на связь, пропали также пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что оппозиционерку задержали люди в гражданском и увезли в неизвестном направлении. Правоохранительные органы Белоруссии информацию о задержании не подтвердили и начали её поиски.

СМИ: Оппозиционерка Мария Колесникова порвала паспорт на границе, чтобы не покидать Белоруссию

Ранее сообщалось, что члена президиума КС задержали при попытке незаконно попасть на Украину.

Сегодня утром, 8 сентября, сообщалось, что Колесникова и её соратники пересекли границу с Украиной, пройдя погранконтроль, однако по информации СМИ оппозиционерку задержали за то, что она пыталась незаконно покинуть республику. Кравцов и Родненков при этом успешно выехали из страны. При этом в КС заявили, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию. В Госпогранслужбе Украины также опровергли факт пересечения границы оппозиционеркой.

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