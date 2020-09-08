СМИ: Оппозиционерка Мария Колесникова задержана при попытке сбежать из Белоруссии

В Белоруссии разгораются страсти вокруг члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая, согласно официальным данным, успешно покинула страну через границу с Украиной.

Как сообщил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков успешно прошли пограничный контроль.

— Подтверждаем, что они проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра, — приводит его слова агентство.

Видео © Соцсети

Кроме того, СМИ опубликовали видео, на котором запечатлён автомобиль оппозиционеров на пограничном пункте. При этом всё проходит спокойно, правоохранитель проверяет документы и пропускает машину дальше. Однако отмечается, что в связи с усилением белорусских границ в последнее время были выставлены дополнительные пункты пропуска. Именно на одном из них в районе деревни Александровка и произошёл инцидент.

При этом, как рассказал телеграм-каналу АТН Иван Кравцов, он вместе с Родненковым пересёк границу, однако Колесникова, которая пыталась сделать то же самое, но только незаконно, была задержана.