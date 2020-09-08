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СМИ: Оппозиционерка Мария Колесникова задержана при попытке сбежать из Белоруссии

Двое её коллег из КС успешно смогли перебраться на Украину.

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Мария Колесникова. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

В Белоруссии разгораются страсти вокруг члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая, согласно официальным данным, успешно покинула страну через границу с Украиной.

Как сообщил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков успешно прошли пограничный контроль.

Подтверждаем, что они проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра,приводит его слова агентство.

Видео © Соцсети

Кроме того, СМИ опубликовали видео, на котором запечатлён автомобиль оппозиционеров на пограничном пункте. При этом всё проходит спокойно, правоохранитель проверяет документы и пропускает машину дальше. Однако отмечается, что в связи с усилением белорусских границ в последнее время были выставлены дополнительные пункты пропуска. Именно на одном из них в районе деревни Александровка и произошёл инцидент.

При этом, как рассказал телеграм-каналу АТН Иван Кравцов, он вместе с Родненковым пересёк границу, однако Колесникова, которая пыталась сделать то же самое, но только незаконно, была задержана.

"Попытка сорвать работу КС". Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении оппозиционерки Колесниковой

Экс-кандидат в президенты республики отметила, что они продолжат бороться.

Накануне СМИ Белоруссии сообщали, что Мария Колесникова пропала, якобы её увезли в неизвестном направлении люди на автобусе с надписью "Связь". В милиции Минска информацию о задержании не подтвердили, а затем и вовсе начали поиски девушки.

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