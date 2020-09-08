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Госпогранслужба Украины: Колесникова не пересекала нашу границу

Однако там подтвердили, что в страну въехали двое её коллег. Они задержаны.

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Мария Колесникова. Фото © AP / ТАСС

Член Координационного совета Белоруссии Марина Колесникова не пересекала границу с Украиной. Об этом сегодня сообщили в Государственной украинской погранслужбе. При этом там добавили, что на один из КПП Киевской области прибыли коллеги Колесниковой Иван Кравцов и Антон Родненков.

В настоящее время они проходят необходимые меры пограничного контроля согласно законодательству, которое определяет порядок пересечения госграницы, — говорится в сообщении погранслужбы.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии, Кравцов и Родненков задержаны на территории Украины.

По имеющейся у нас информации, в порядке взаимодействия Родненков и Кравцов задержаны сопредельной стороной на территории Украины, — заявил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.

В КС заявили, что оппозиционерка Мария Колесникова не собиралась покидать Белоруссию

Один из членов совета отметил, что в истории, озвученной телевидением республики, много странного.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что Марию Колесникову якобы увезли в неизвестном направлении люди на автобусе с надписью "Связь". Правоохранительные органы Белоруссии информацию о задержании не подтвердили, а позже власти республики заявили, что Колесникова была задержана при попытке пересечь границу Белоруссии.

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