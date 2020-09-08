В КС заявили, что оппозиционерка Мария Колесникова не собиралась покидать Белоруссию

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова не собиралась покидать пределы республики, о чём говорила до своего исчезновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена КС Максима Знака.
— Много странного в этой истории, озвученной белорусским телевидением. <...> Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария чётко сказала, что никуда не уедет, — сказал он.
Знак отметил, что намерений уезжать из страны не было и у других членов совета — Антона Родненкова и Ивана Кравцова.
"Попытка сорвать работу КС". Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении оппозиционерки КолесниковойЭкс-кандидат в президенты республики отметила, что они продолжат бороться.
Ранее СМИ Белоруссии сообщили, что Колесникову задержали на границе с Украиной, а её соратники Кравцов и Родненков успешно покинули страну. Накануне стало известно об исчезновении оппозиционерки. Якобы её увезли в неизвестном направлении люди на автобусе с надписью "Связь". В милиции Минска информацию о задержании не подтвердили, а затем и вовсе начали поиски Колесниковой.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.