В КС заявили, что оппозиционерка Мария Колесникова не собиралась покидать Белоруссию

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова не собиралась покидать пределы республики, о чём говорила до своего исчезновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена КС Максима Знака.

— Много странного в этой истории, озвученной белорусским телевидением. <...> Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария чётко сказала, что никуда не уедет, — сказал он.

Знак отметил, что намерений уезжать из страны не было и у других членов совета — Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Ранее СМИ Белоруссии сообщили, что Колесникову задержали на границе с Украиной, а её соратники Кравцов и Родненков успешно покинули страну. Накануне стало известно об исчезновении оппозиционерки. Якобы её увезли в неизвестном направлении люди на автобусе с надписью "Связь". В милиции Минска информацию о задержании не подтвердили, а затем и вовсе начали поиски Колесниковой.