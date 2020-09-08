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СМИ: Оппозиционерка Мария Колесникова порвала паспорт на границе, чтобы не покидать Белоруссию

Ранее сообщалось, что члена президиума КС задержали при попытке незаконно попасть на Украину.

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Мария Колесникова. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова порвала паспорт на границе с Украиной, когда её пытались принудительно вывезти из страны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

При попытке фактической депортации она порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины, — рассказали собеседники агентства.

Сотрудники погранслужбы Белоруссии в свою очередь заявили, что не знают о том, что оппозиционерка якобы порвала на границе паспорт, сообщает РИА "Новости".

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Экс-кандидат в президенты республики отметила, что они продолжат бороться.

Со вчерашнего дня о Колесниковой поступает противоречивая информация. 7 сентября она перестала выходить на связь, пропали также пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что оппозиционерку задержали люди в гражданском и увезли в неизвестном направлении. Правоохранительные органы Белоруссии информацию о задержании не подтвердили и начали её поиски.

Сегодня утром, 8 сентября, сообщалось, что Колесникова и её соратники пересекли границу с Украиной, пройдя погранконтроль, однако по информации СМИ, оппозиционерку задержали за то, что она пыталась незаконно покинуть республику. Кравцов и Родненков при этом успешно выехали из страны. При этом в КС заявили, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию. В Госпогранслужбе Украины также опровергли факт пересечения границы оппозиционеркой.

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