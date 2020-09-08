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Украина опровергла информацию о задержании двух членов КС Белоруссии

Ранее об этом заявил Госпогранкомитет республики.

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Фото © ТАСС / Zuma

На Украине опровергли информацию о том, что члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков были задержаны на территории страны. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В настоящее время граждане Республики Беларусь Антон Родненков и Иван Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля проследовали на территорию Украины, — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что члена президиума КС задержали при попытке незаконно попасть на Украину.

О том, что Родненков и Кравцов были задержаны на Украине, ранее заявил белорусский Госпогранкомитет. Также СМИ сообщали, что член Координационного совета оппозиции Белоруссии Марина Колесникова пыталась сбежать из страны. Позже в Госпогранслужбе Украины заявили, что границу Колесникова не пересекала.

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