Украина опровергла информацию о задержании двух членов КС Белоруссии

На Украине опровергли информацию о том, что члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков были задержаны на территории страны. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
— В настоящее время граждане Республики Беларусь Антон Родненков и Иван Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля проследовали на территорию Украины, — говорится в сообщении.
СМИ: Оппозиционерка Мария Колесникова порвала паспорт на границе, чтобы не покидать БелоруссиюРанее сообщалось, что члена президиума КС задержали при попытке незаконно попасть на Украину.
О том, что Родненков и Кравцов были задержаны на Украине, ранее заявил белорусский Госпогранкомитет. Также СМИ сообщали, что член Координационного совета оппозиции Белоруссии Марина Колесникова пыталась сбежать из страны. Позже в Госпогранслужбе Украины заявили, что границу Колесникова не пересекала.