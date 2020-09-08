Украина опровергла информацию о задержании двух членов КС Белоруссии

На Украине опровергли информацию о том, что члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков были задержаны на территории страны. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

— В настоящее время граждане Республики Беларусь Антон Родненков и Иван Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля проследовали на территорию Украины, — говорится в сообщении.