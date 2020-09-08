Лукашенко — о своём президентстве: Возможно, я немного пересидел

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что "немного пересидел" на посту главы государства. Об этом он заявил в интервью российским телеканалам, которое состоялось сегодня в Минске.
— Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника, — заявил Лукашенко, добавив, что только он сейчас может защитить Белоруссию.
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии. И это не протестыЕсли этот вопрос не решить, нельзя будет рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране, уверен глава государства.
Напомним, в августе Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав 80% голосов избирателей. Так, его новый срок стал шестым на посту главы государства. Сторонники оппозиции, которые не признали итоги выборов, организовали Координационный совет по передаче власти и стали выходить на улицы на массовые протестные акции. Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти.