"Я просто так не уйду!" Лукашенко рассказал, почему не может покинуть пост президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может покинуть пост президента республики. По его словам, он переживает за своих сторонников. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью российским телеканалам.

— Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Белоруссию. Просто так всё это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! — заявил Лукашенко.

Также он добавил, что не исключает возможности проведения досрочных выборов президента в стране. По его словам, это может произойти только в случае проведения в республике конституционной реформы.