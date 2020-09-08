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"Я просто так не уйду!" Лукашенко рассказал, почему не может покинуть пост президента

Глава Белоруссии пообщался с российскими журналистами в Минске.

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Фото © AP / TASS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может покинуть пост президента республики. По его словам, он переживает за своих сторонников. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью российским телеканалам.

Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Белоруссию. Просто так всё это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! — заявил Лукашенко.

Также он добавил, что не исключает возможности проведения досрочных выборов президента в стране. По его словам, это может произойти только в случае проведения в республике конституционной реформы.

Напомним, о желании изменить Конституцию Белоруссии Лукашенко заявил незадолго до выборов. Президент предлагает провести национальный референдум, однако на данный момент в стране ведётся работа уже над третьим вариантом закона.

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