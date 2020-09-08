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"Всё успели!" Путин поаплодировал многодетному победителю конкурса "Лидеры России — 2020"

Мужчина рассказал президенту об успехах в научной карьере.

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В время общения президента России Владимира Путина с победителями конкурса "Лидеры России — 2020" российский глава государства стал аплодировать одному из участников, который рассказал, что является многодетным отцом.

Сначала финалист отметил, что в научной карьере прошёл все стадии — от ассистента до профессора, на что Путин удивлённо спросил его о возрасте и когда он успел добиться таких высот. Управленец сообщил, что ему 41 год и он, кроме того, является отцом четырёх детей.

Дайте я вам поаплодирую. Всё успели! — отреагировал на это президент.

"Мы делали это от души". В Подмосковье наградили победителей конкурса "Лидеры России — 2020"

Всего в суперфинале приняли участие 300 человек из 54 регионов России.

Напомним, суперфинал "Лидеров России — 2020" прошёл накануне. Победителями конкурса стали 106 человек, а всего в заключительном этапе приняли участие 300 управленцев.

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