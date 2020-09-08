"Всё успели!" Путин поаплодировал многодетному победителю конкурса "Лидеры России — 2020"

В время общения президента России Владимира Путина с победителями конкурса "Лидеры России — 2020" российский глава государства стал аплодировать одному из участников, который рассказал, что является многодетным отцом.

Сначала финалист отметил, что в научной карьере прошёл все стадии — от ассистента до профессора, на что Путин удивлённо спросил его о возрасте и когда он успел добиться таких высот. Управленец сообщил, что ему 41 год и он, кроме того, является отцом четырёх детей.