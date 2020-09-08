Медведев предложил обсудить введение базового дохода для россиян

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил членам партии обсудить с представителями правительства и профсоюзами введение гарантированного дохода для граждан. Об этом он сообщил на совещании по социальным проектам партии.

— Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения, — отметил Медведев.

По словам председателя "Единой России", такие модели уже существуют в некоторых странах. Он также напомнил, что пандемия CoViD-19 явно показала, как важно для сохранения социальной стабильности оказывать поддержку людям. Медведев подчеркнул, что предложение по введению гарантированного дохода нужно проанализировать с экономической и финансовой точек зрения "максимально внимательно".