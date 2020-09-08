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Медведев предложил обсудить введение базового дохода для россиян

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что такие модели уже существуют в некоторых странах.

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Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Юлия Власова

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил членам партии обсудить с представителями правительства и профсоюзами введение гарантированного дохода для граждан. Об этом он сообщил на совещании по социальным проектам партии.

Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения, — отметил Медведев.

По словам председателя "Единой России", такие модели уже существуют в некоторых странах. Он также напомнил, что пандемия CoViD-19 явно показала, как важно для сохранения социальной стабильности оказывать поддержку людям. Медведев подчеркнул, что предложение по введению гарантированного дохода нужно проанализировать с экономической и финансовой точек зрения "максимально внимательно".

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Размер выплаты составляет 75 тысяч рублей.

Председатель партии отметил, что необходимо "сообразовываться" с ситуацией, которая сложилась в 2020 году, но и смотреть в будущее, учитывая подготовку к выборам в 2021 году.

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