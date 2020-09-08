В Дагестане женщина защитила мужа от обидчиков, убив одного из них ножом

В Дагестане возбудили уголовное дело против 46-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ, она вмешалась в мужскую драку и убила одного из участников. Кроме того, женщина ранила ещё одного мужчину.

Инцидент произошёл накануне вечером на окраине села Какамахи. Между четырьмя мужчинами завязался конфликт, который быстро перерос в драку. Одним из участников оказался супруг подозреваемой, поэтому женщина без раздумий взяла из машины нож и несколько раз ударила им обидчиков мужа.

Один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован и остался жив. Женщине же теперь грозит реальный срок. В ближайшее время ей будет выбрана мера пресечения.