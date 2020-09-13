Украинский депутат сообщил, что Порошенко готовит процесс силового свержения Зеленского

Народный депутат Украины Ренат Кузьмин заявил, что в стране начался процесс насильственного свержения действующего главы государства Владимира Зеленского. Как рассказал парламентарий в эфире телеканала Zik, в этом направлении работает команда бывшего президента Незалежной Петра Порошенко.

— В органах государственной власти и в правоохранительных органах, в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время, — отметил Кузьмин.

Нардеп также добавил, что этим людям не хватает лишь повода для захвата власти, который, как он утверждает, "легитимизировал бы их действия". По словам Кузьмина, команда Порошенко уже создаёт для переворота все необходимые условия.

Депутат Верховной рады предположил, что партия экс-президента Украины в ближайшее время устроит "бутафорский сбор подписей" за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти, а после неудачи обвинит парламент в недееспособности и будет призывать людей выходить на улицы.