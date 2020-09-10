На Украине сообщили о тайных встречах Порошенко с главой офиса Зеленского в элитном бутике одежды

Бывший глава Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что его преемник Андрей Ермак тайно встречается с экс-лидером Незалежной Петром Порошенко в элитном бутике Sanahunt в Киеве.

По словам Богдана, сотрудники офиса часто обедают вместе с лидером "Европейской солидарности" в ресторане при магазине.

— Это часто происходит. Как минимум четыре раза это произошло, — заявил Богдан в эфире ютуб-канала журналиста Дмитрия Гордона.

Политик добавил, что место выбрано неслучайно, поскольку ранее Ермак оказывал юридические услуги и был тесно связан с Sanahunt, фактически управлял магазином, владелицей которого является бизнес-леди Оксана Хант.