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На Украине сообщили о тайных встречах Порошенко с главой офиса Зеленского в элитном бутике одежды

Утверждается, что состоялось не менее четырёх таких встреч.

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Фото © ТАСС / Volodymyr Tarasov / Ukrinform via ZUMA Wire / Instagram / petroporoshenko

Бывший глава Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что его преемник Андрей Ермак тайно встречается с экс-лидером Незалежной Петром Порошенко в элитном бутике Sanahunt в Киеве.

По словам Богдана, сотрудники офиса часто обедают вместе с лидером "Европейской солидарности" в ресторане при магазине.

Это часто происходит. Как минимум четыре раза это произошло, — заявил Богдан в эфире ютуб-канала журналиста Дмитрия Гордона.

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Ранее он покинул страну из-за угроз расправы.

Политик добавил, что место выбрано неслучайно, поскольку ранее Ермак оказывал юридические услуги и был тесно связан с Sanahunt, фактически управлял магазином, владелицей которого является бизнес-леди Оксана Хант.

Ранее Андрей Богдан заявил, что был вынужден покинуть Украину из-за угроз расправой после интервью Дмитрию Гордону.

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