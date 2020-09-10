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Вышла короткометражка с последней ролью Ефремова перед аварией, где актёр сыграл адвоката

Изначально премьера планировалась на июнь, но её перенесли из-за аварии.

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Вышел короткометражный фильм "Процесс" режиссёра Сергея Кальварского, одну из ролей в котором сыграл Михаил Ефремов. Лента, ставшая последним проектом артиста перед смертельной аварией, опубликована на ютуб-канале коллегии адвокатов Pen & Piper.

В центре сюжета — суд над участником онлайн-митинга. Заседание проходит в сервисе Zoom. Роль судьи исполнила Юлия Ауг.

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Это касается деятельности защитника актёра Эльмана Пашаева.

По словам режиссёра, выход фильма планировался раньше, однако был отложен из-за аварии с участием Ефремова. Кальварский отметил, что это было сделано в знак уважения к погибшему Сергею Захарову.

Напомним, Михаил Ефремов был признан виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда.

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