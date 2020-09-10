Вышла короткометражка с последней ролью Ефремова перед аварией, где актёр сыграл адвоката

Вышел короткометражный фильм "Процесс" режиссёра Сергея Кальварского, одну из ролей в котором сыграл Михаил Ефремов. Лента, ставшая последним проектом артиста перед смертельной аварией, опубликована на ютуб-канале коллегии адвокатов Pen & Piper.

В центре сюжета — суд над участником онлайн-митинга. Заседание проходит в сервисе Zoom. Роль судьи исполнила Юлия Ауг.

По словам режиссёра, выход фильма планировался раньше, однако был отложен из-за аварии с участием Ефремова. Кальварский отметил, что это было сделано в знак уважения к погибшему Сергею Захарову.