Вышла короткометражка с последней ролью Ефремова перед аварией, где актёр сыграл адвоката

Вышел короткометражный фильм "Процесс" режиссёра Сергея Кальварского, одну из ролей в котором сыграл Михаил Ефремов. Лента, ставшая последним проектом артиста перед смертельной аварией, опубликована на ютуб-канале коллегии адвокатов Pen & Piper.
В центре сюжета — суд над участником онлайн-митинга. Заседание проходит в сервисе Zoom. Роль судьи исполнила Юлия Ауг.
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По словам режиссёра, выход фильма планировался раньше, однако был отложен из-за аварии с участием Ефремова. Кальварский отметил, что это было сделано в знак уважения к погибшему Сергею Захарову.
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Напомним, Михаил Ефремов был признан виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда.