"Хамство, необразованность и дурновкусие". Адвоката Ефремова обвинили в нарушении Кодекса этики

Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики. Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин уверен, что действия защитника недопустимы.
— То, что пока всё ещё адвокат Пашаев устроил в уголовном процессе Михаила Ефремова, видели все. И всем было стыдно, адвокатам — в особенности. Сотворив из уголовного процесса и человеческой трагедии гнусное зрелище, этот адвокат не продемонстрировал ничего, кроме собственных хамства, необразованности и дурновкусия, навязав этот стиль и своему доверителю. Нарушив при этом фундаментальные нормы адвокатской этики и общечеловеческой морали, — написал он в блоге на "Эхе Москвы".
Адвокаты потерпевших в деле Ефремова намерены добиваться возбуждения дела на свидетелей защитыДобровинский отметил, что для того есть все основания.
Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах сообщает, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии признала нарушение Пашаевым Кодекса этики.
Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания признала нарушение Кодекса этики Эльманом Пашаевым во время процесса над Михаилом Ефремовым. Отмечается, что это связано с его чрезмерной публичной активностью.
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Напомним, вчера суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло в начале лета. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу Садового кольца и влетел в фургон, водитель которого через несколько часов от полученных травм скончался в больнице. В ходе расследования в крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Суд отправил его под домашний арест, а сегодня вынес обвинительный вердикт, назначив актёру наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Перед колонией общего режима артист будет находиться на карантине в столичном СИЗО № 5.
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