"Хамство, необразованность и дурновкусие". Адвоката Ефремова обвинили в нарушении Кодекса этики

Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики. Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин уверен, что действия защитника недопустимы.

— То, что пока всё ещё адвокат Пашаев устроил в уголовном процессе Михаила Ефремова, видели все. И всем было стыдно, адвокатам — в особенности. Сотворив из уголовного процесса и человеческой трагедии гнусное зрелище, этот адвокат не продемонстрировал ничего, кроме собственных хамства, необразованности и дурновкусия, навязав этот стиль и своему доверителю. Нарушив при этом фундаментальные нормы адвокатской этики и общечеловеческой морали, — написал он в блоге на "Эхе Москвы".

Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах сообщает, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии признала нарушение Пашаевым Кодекса этики.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания признала нарушение Кодекса этики Эльманом Пашаевым во время процесса над Михаилом Ефремовым. Отмечается, что это связано с его чрезмерной публичной активностью.