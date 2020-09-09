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Адвокат Добровинский получил от Джигурды странное письмо с намёком

Одиозный артист во время процесса над Ефремовым не раз выступал с нападками в адрес известного юриста.

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Фото предоставлено Лайфу

Фото предоставлено Лайфу

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Актёр Никита Джигурда отправил странное письмо адвокату Александру Добровинскому, который выступал защитником потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

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Он уверен, что процесс был полон событий, начиная от инсульта и заканчивая выступлениями одиозных свидетелей.

К своему удивлению, в конверте адвокат обнаружил раскраску по мотивам американского мультфильма "Суперсемейка 2". Что именно подразумевал актёр, неизвестно.

Ранее Джигурда заявлял, что обнаружил доказательства невиновности его коллеги Михаила Ефремова в смертельном ДТП. Но на приговор это никак не повлияло. Ефремов получил восемь лет колонии общего режима и теперь ждёт этапирования туда из СИЗО.

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