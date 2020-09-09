Пять ударов, визг, затишье. Соседка доцента-расчленителя рассказала, что слышала в ночь убийства

Соседка историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку, дала показания на очередном заседании суда. Она заявила, что доцент периодически устраивал дома посиделки с танцами, шум от которых был слышен через стены. Она добавила, что также слышала звуки ссор и даже драк.

Одну из таких ссор женщина слышала накануне жестокой расправы. По её словам, это произошло поздно вечером: девушка за стеной собиралась уйти, что вызвало у второго участника конфликта ярость. Мужской голос закричал, что никуда её не отпустит, после чего посыпались оскорбления, а следом — звуки ударов.

— Услышала, что кто-то упал, услышала женский плач, пять ударов об пол и об стены услышала. Ещенко говорила: "Я тебе столько измен прощала". Дальше я услышала визг. Потом наступило затишье, — приводит её слова "Пятый канал".

Женщина добавила, что звуков выстрела в ночь трагедии не слышала. Не упоминалось в разговоре за стеной и какое-либо оружие. Она также призналась, что ранее никогда не видела спутниц Соколова, которые проживали вместе с ним.