Верховный суд не разрешил водителям игнорировать пешеходов на зебре

Верховный суд отклонил иск россиянина и отказался отменять правило, обязывающее водителей дожидаться, пока пешеходы не закончат переход зебры. Заявитель Владимир Сергиенко просил разрешить автомобилистам продолжать движение, в случае если пешеход уже прошёл машину и не мешает ей ехать дальше.