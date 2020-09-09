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Верховный суд не разрешил водителям игнорировать пешеходов на зебре

Инстанция посчитала, что безопасность прохожих превыше всего.

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Фото © Pixabay

Верховный суд отклонил иск россиянина и отказался отменять правило, обязывающее водителей дожидаться, пока пешеходы не закончат переход зебры. Заявитель Владимир Сергиенко просил разрешить автомобилистам продолжать движение, в случае если пешеход уже прошёл машину и не мешает ей ехать дальше.

Исковое заявление, оспаривавшее нормы правил дорожного движения, судом отклонено, — сообщили в пресс-службе суда.

ВС посчитал, что оспариваемые заявителем пункты призваны обеспечивать безопасность пешеходов. Вердикт вступит в силу в течение десяти дней и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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