В России стартовало производство обновлённого Kia Rio

В Санкт-Петербурге на заводе "Хёндай Мотор Мануфактуринг Рус" стартовало серийное производство обновлённого седана Kia Rio. Об этом говорится на официальном сайте KIA.

Уточняется, что разработкой облика машины занимался вице-президент по дизайну Kia Design China Олег Сон. Машина внешне стала более спортивной и "собранной", при этом каждый элемент максимально функционален.

Кроме того, у авто появятся новые передний и задний бамперы, также была модернизирована решётка радиатора и изменились фары. Нижний воздухозаборник стал шире, по бокам от него будут расположены треугольные декоративные элементы с интегрированными противотуманными фарами.

Добавим, что одной из главных особенностей обновлённого Kia Rio стали светодиодные задние фонари с особой "матричной" графикой.

По-прежнему в России данный автомобиль будет оснащаться двумя вариантами атмосферных бензиновых четырёхцилиндровых двигателей — 1,4 л (100 л.с.) или 1,6 л (123 л.с.). Оба мотора могут сочетаться с шестиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Более детальная информация о технических характеристиках, оснащении и комплектации обновлённого седана, а также о цене и дате старта продаж появится в ближайшее время.