Красная стрела. Тест-драйв нового Range Rover Velar

Сможет ли породистый британец отобрать деньги у своих немецких коллег? Все шансы для этого есть, хотя о выборе в пользу кроссовера в рубиновом цвете можно пожалеть.

Красная помада

Ranger Rover Velar относится к той категории автомобилей, которые обычно сравнивают исключительно с красивыми женщинами. Наверняка вы помните выражение "хороша и без макияжа". Velar как раз из этой лиги, и в этом состоит его шарм, его притягательность. В отличие от кроссоверов Audi, BMW и Mercedes, внешность Velar даже спустя пару лет после премьеры в России выглядит свежо и незамыленно. Во многом этого удалось достичь из-за попытки британских дизайнеров выполнить Velar в том же фирменном стиле, что и старшие модели. Во всяком случае, подход к оформлению светодиодной оптики, решётки радиатора и общая стремительность в обводах кузова свидетельствуют как раз об этом.

Говоря об оптике Range Rover Velar, стоит сказать, что среди космически дорогих систем у Mercedes и BMW матрично-лазерная оптика у британцев стоит вполне приемлемых денег — всего 140 тыс. рублей, а не полтора миллиона, как на баварских авто.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 3

Четыре из пяти владельцев Range Rover Velar, с которыми нам удалось поговорить, выбрали эту машину в качестве альтернативы Porsche Macan, и лишь один человек купил Velar в фирменном красно-рубиновом цвете наугад, не до конца понимая, что это за машина. Все пятеро отмечают, что Velar покупали исключительно из-за внешности и до совершения сделки с дилером не знали, как машина едет, как управляется, какими особенностями обладает. За выбор автомобиля по внешности новых владельцев винить нельзя: в Range Rover действительно вложили очень много денег в дизайн: покатая крыша, ручки в стиле Tesla, которые выдвигаются после отпирания центрального замка, сочная, яркая, стильная оптика, которая не нуждается в доработке и работает (да и выглядит) изумительно хорошо. В каком-то смысле Velar можно сравнить с дорогой красной помадой, которую очень хотят женщины: ты постоянно видишь её где-то, но долго не решаешься купить.

Дело техники

Если рассматривать Range Rover в контексте вложенных в него технологий, то потенциального владельца ждёт немало сюрпризов — как приятных, так и не очень. Начать стоит с хороших: более 80 процентов кузова Range Rover Velar выполнено из алюминия. Лёгкая машина оснащается такой же лёгкой алюминиевой подвеской (двухрычажная спереди и многорычажная Integral Link сзади). С одной стороны, такое решение ощутимо снижает общий вес, с другой — за пределами Москвы на плохой дороге придётся осторожничать.

Мягкости и чёткости в управлении добавляет независимая пневмоподвеска всех четырёх колёс с электронным управлением. Она работает автоматически, но, если хочется постоянных ощущений, электронику можно принудить работать так, как хочется водителю.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 6

Главный сюрприз касается двигателей. Range Rover позиционирует Velar как околоспортивный кроссовер с "выразительным дизайном", но в качестве базовых двигателей британцы почему-то оставили автомобилю только два агрегата на выбор: бензиновый рядный двухлитровый с двойным турбонаддувом и двухлитровый турбодизель. Первый, несмотря на скромный объём, получил высокопроизводительную турбину и принципиально новое программное обеспечение, которое, вероятно, успели обкатать на Jaguar F-Pace — автомобиле, на платформе которого и построен Velar. Несмотря на значительное количество алюминия, масса Range Rover Velar составила две тонны, что в целом неплохо для обычного кроссовера, но плохо для кроссовера с намёком на спорт и коэффициентом лобового сопротивления 0,32.

Возить такую массу двухлитровый турбодизель пока может без проблем, при этом любопытно, что двигатели D180 и D240 делают это с минимальной разницей в динамике. Для настоящего веселья есть агрегаты помощнее. Например, бензиновый двухлитровый агрегат с настройкой в 249 лошадиных сил, бензиновый V6 с "суперчарджером" на 340 лошадиных сил и топовый трёхлитровый турбодизель с двойным наддувом на 300 лошадиных сил. Именно два последних агрегата раскрывают всю суть автомобиля и позволяют двигаться в потоке с минимальными нарушениями скоростного режима и успевать в офис, торговый центр и на вечернее свидание в один день.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Примерный расклад по ускорению и среднему расходу топлива выглядит следующим образом:

2.0 дизель, D180. 0–100 9 сек. Расход в смешанном цикле — 6,5 литра (активная езда);

2.0 дизель, D240. 0–100 8 сек. Расход в смешанном цикле — 7,2 литра (активная езда);

3.0 дизель, D300. 0–100 6 сек. Расход в смешанном цикле — 7,9 литра (активная езда);

2.0 бензин, P249. 0–100 7 сек. Расход в смешанном цикле — 11 литров (активная езда);

3.0 бензин, P340. 0–100 6 сек. Расход в смешанном цикле — 13 литров (активная езда).

Царство кожи наоборот

У нас на тестах была самая слабая — базовая по мотору — версия Range Rover Velar на двухлитровом дизеле мощностью 180 лошадиных сил. Однако скромный мотор с лихвой окупился царской (по-другому и не скажешь) комплектацией R-Dynamic с агрессивным обвесом и в сочно-красном цвете Firenze Red. С цветом, кстати, у Range Rover особенно сложно. Если прямо сейчас посмотреть все автомобили в наличии у дилеров, то выяснится, что можно достать какую угодно комплектацию и версию, но красных автомобилей на всю Москву и Московскую область ДВА. И они уже проданы.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 3

Дилеры Range Rover хитрят, пытаясь продать клиентам автомобиль не в том цвете, что нужен, но в версии подороже. В этом их сложно обвинять, потому что подходы (относительно немцев) отличаются: добавь музыку Meridian (в тестовом Velar была как раз такая) — и ценник автоматически увеличивается на 150 тыс. рублей, а не на 400, как в BMW. При этом у Ranger Rover Velar внутри всё откровенно приятно. Кожа на сиденьях, рояльный лак в оформлении панели приборов, аккуратные выштамповки и подиумы для аудиосистемы — всё это смотрится гармонично... ровно до того момента, пока взгляд не упадёт на рулевое колесо.

Исправить впечатление не могут даже алюминиевые подрулевые лепестки, которые выглядят дороже, чем есть на самом деле.

Многие владельцы новых Velar перешивают рули, потому что заводской устроен крайне странно: перфорированная кожа находится не на внешней стороне, как это делают все, а на внутренней, заставляя владельца каждый раз заново привыкать к ощущениям. В топовых версиях RR Sport таких решений не встретишь, а с люксовым кроссовером поменьше вышел эксперимент — "очевидно, неудачный". В остальном рулевые колёса у Range Rover Velar — почти эталон для пользовательского опыта. Сенсорные зоны, возможность программировать кнопки и выводить на них управление смартфоном, навигацией и даже проекционным экраном — как говорят в таких случаях, "моё уважение".

В остальном младший британец тоже почти полностью копирует старших братьев: два дисплея с тачскрином, хорошей реакцией, опрятная система мультимедиа с посредственной навигацией и крупной шайбой-селектором КПП (это общая беда большинства новых автомобилей).

Единственный вопрос относительно ездового комфорта в Velar касается шумоизоляции. На летней резине при неспешном движении по городу в салон не проникает почти никаких шумов, но, стоит владельцу "переобуться" на липучку или, не дай бог, на шипы, начинается настоящий кошмар. Арки, двери, передняя панель и задние двери — шум проникает в салон практически отовсюду. В чём именно дело — понять сложно, но в целях сбережения собственных нервов шипованную резину к такой машине лучше не покупать.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

И это при том, что на тестовой машине стояли не самые большие 22-дюймовые диски, а 20-дюймовый легкосплавный комплект.

Рост акций

Главный вопрос, который касается всех автомобилей Range Rover: чёрт возьми, почему так дорого? Базовый конфигуратор устроен крайне сложно, стартовая цена Velar — 4 млн 100 тыс. рублей. За эти деньги не будет ни панорамной крыши, ни перфорированной кожи, ни топовой музыки, и с такими условиями вроде бы можно согласиться. Расплата за мощный двигатель, кожу такого цвета, какой хочется, а не какой предлагают, аудиосистему, сервисный пакет и другие радости жизни, без которых в современной жизни не обойтись, чудовищно дорога.

Средний уровень подорожания после начала конфигурации — примерно 1,2 млн рублей, то есть усреднённая стоимость Range Rover Velar в версии "чтоб не стыдно было ездить" обойдётся в сумму около 5,3 млн рублей. Ультраметаллический красный оттенок краски Racing Red, самый дорогой в классе, — плюс 474 тыс. рублей сверху. Такого себе не позволяет даже BMW, а в Range Rover далеко не самого верхнего уровня это отчего-то считают нормальным. Версия SV Autobiography на Range Rover может стоить в два с лишним раза дороже базовой машины — почти 9 млн рублей. Понятно, что под капотом будет топовый двигатель, а внутри — все опции из конфигуратора, но покупать за стоимость однокомнатной квартиры в центре Москвы компактный кроссовер — такое решение вызывает вопросы.

Фото © LIFE / Стас Вазовски