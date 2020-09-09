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"Это подделка". Москвич потерял надежду получить миллион за "скрипку Страдивари"

В отличие от оригинала, который стоил бы несколько миллионов долларов, инструмент оценивается в две-три тысячи долларов.

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Старинная скрипка с гравировкой Антонио Страдивари, найденная москвичом Юрием Курносовым в квартире умершей тёти в Тульской области, оказалась немецкой подделкой. К такому выводу пришла эксперт по музыкальным инструментам Лариса Керченко.

Это немецкая подделка. Инструмент был изготовлен в Германии в XIX веке. Под именем Страдивари на нём есть ещё два. Это Нойнер и Хорнштайнер... Такая скрипка после реставрации может стоить от двух до трёх тысяч долларов, — цитирует её КП.

Несостоявшийся долларовый миллионер ещё не решил, что будет делать со своим наследством. Дело в том, что реставрация обойдётся в тысячу долларов. Он признался, что разочарован заключением экспертов. По словам москвича, в его семье "ходили легенды" по поводу бабушкиной скрипки.

Москвич нашёл в квартире умершей тёти скрипку Страдивари

Эксперты подтвердили подлинность инструмента, о котором женщина поведала племяннику незадолго до смерти.

Ранее житель Украины попытался вывезти в Донецк скрипку Страдивари 1730 года выпуска.

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