"Это подделка". Москвич потерял надежду получить миллион за "скрипку Страдивари"

Старинная скрипка с гравировкой Антонио Страдивари, найденная москвичом Юрием Курносовым в квартире умершей тёти в Тульской области, оказалась немецкой подделкой. К такому выводу пришла эксперт по музыкальным инструментам Лариса Керченко.

— Это немецкая подделка. Инструмент был изготовлен в Германии в XIX веке. Под именем Страдивари на нём есть ещё два. Это Нойнер и Хорнштайнер... Такая скрипка после реставрации может стоить от двух до трёх тысяч долларов, — цитирует её КП.

Несостоявшийся долларовый миллионер ещё не решил, что будет делать со своим наследством. Дело в том, что реставрация обойдётся в тысячу долларов. Он признался, что разочарован заключением экспертов. По словам москвича, в его семье "ходили легенды" по поводу бабушкиной скрипки.