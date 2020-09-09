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В Дагестане девушка умерла во время своей свадьбы

Чтобы нормализовать состояние, она выпила таблетку, но стало только хуже.

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Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 23-летней уроженки дагестанского села Мургук в день её собственной свадьбы. По словам участников торжества, у девушки были проблемы с сердцем, а в день празднования она очень сильно разволновалась.

Чтобы как-то снять напряжение, девушка приняла некий купленный в аптеке препарат. Однако эффект получился обратным, ей стало намного хуже. Она потеряла сознание. Взволнованные гости вызвали скорую. Прибывшие медики экстренно госпитализировали невесту с подозрением на инсульт. Не приходя в сознание, девушка скончалась в больнице.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в пресс-службе СУ СКР по Республике Дагестан.

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