В Москве первые добровольцы получили прививку от коронавируса — видео

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В Москве начался третий этап клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, в рамках которого препарат получат 40 тысяч добровольцев. Так, одним из них стала главный врач городской инфекционной больницы № 2 Светлана Краснова.

Перед прививкой её осмотрел врач. Медик пообщался с коллегой, узнал о наличии хронических заболеваний, после чего измерил давление и температуру. Убедившись, что у добровольца нет противопоказаний к вакцинации, врач отправил её на процедуру.

— Сегодня я получила первую дозу препарата. Повторная инъекция будет через 21 день. Чувствую себя хорошо — никаких ощущений пока нет и самочувствие отличное, — рассказала Краснова после вакцинации.

Поддержать первых добровольцев приехал главный врач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода. Он признался, что ранее уже сделал прививку от коронавируса и никаких побочных эффектов до сих пор не испытывал. Врач добавил, что вакцина от CoViD-19 — это практически тот же самый препарат, что и от сезонного гриппа, поэтому он привился, как только появилась возможность.