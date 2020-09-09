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В Москве первые добровольцы получили прививку от коронавируса — видео

По словам врачей, препарат схож с обычной вакциной от гриппа, поэтому бояться его не стоит.

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Видео © Департамент здравоохранения Москвы

В Москве начался третий этап клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, в рамках которого препарат получат 40 тысяч добровольцев. Так, одним из них стала главный врач городской инфекционной больницы № 2 Светлана Краснова.

Перед прививкой её осмотрел врач. Медик пообщался с коллегой, узнал о наличии хронических заболеваний, после чего измерил давление и температуру. Убедившись, что у добровольца нет противопоказаний к вакцинации, врач отправил её на процедуру.

Сегодня я получила первую дозу препарата. Повторная инъекция будет через 21 день. Чувствую себя хорошо никаких ощущений пока нет и самочувствие отличное, — рассказала Краснова после вакцинации.

Российские учёные решили создать одну вакцину и от коронавируса, и от гриппа

Медики пока не говорят, когда появится это лекарство.

Поддержать первых добровольцев приехал главный врач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода. Он признался, что ранее уже сделал прививку от коронавируса и никаких побочных эффектов до сих пор не испытывал. Врач добавил, что вакцина от CoViD-19 — это практически тот же самый препарат, что и от сезонного гриппа, поэтому он привился, как только появилась возможность.

Ранее главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал преимущества добровольного участия в третьей фазе клинических испытаний вакцины, а также ответил на вопрос о второй волне эпидемии коронавируса.

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