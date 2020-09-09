В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин делать прививку от CoViD-19

Президент РФ Владимир Путин сам объявит о том, будет ли он прививаться от коронавирусной инфекции, когда и если сочтёт это необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Что касается прививки президента, то когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит, — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков также рассказал, что почти никто из глав государств не готов был ехать в Нью-Йорк на 75-ю Генеральную ассамблею ООН, Путин также туда не полетит. В связи с ситуацией с коронавирусом председательствующая сторона предложила главам государств записать видеообращения, что и было решено сделать.
Путин возглавит российскую делегацию на сессии Генассамблеи ООНПо словам Дмитрия Пескова, особое внимание президент уделит тем вызовам, перед которыми мир встал во время пандемии.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступит в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 22 сентября. Кроме того, стало известно, что российский лидер стоит седьмым в списке выступающих, а вместе с ним в один день можно будет услышать выступления президента США Дональда Трампа, главы Китая Си Цзиньпина и других лидеров государств.