В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин делать прививку от CoViD-19

Президент РФ Владимир Путин сам объявит о том, будет ли он прививаться от коронавирусной инфекции, когда и если сочтёт это необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Что касается прививки президента, то когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит, — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также рассказал, что почти никто из глав государств не готов был ехать в Нью-Йорк на 75-ю Генеральную ассамблею ООН, Путин также туда не полетит. В связи с ситуацией с коронавирусом председательствующая сторона предложила главам государств записать видеообращения, что и было решено сделать.