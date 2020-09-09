В Москве началась вакцинация от коронавируса

В Москве началась вакцинация горожан от коронавируса, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против CoViD-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку, — рассказала вице-мэр.
Заявку уже подало около 35 тысяч москвичей из 40 тысяч необходимых. Ракова отметила, что всё больше жителей города понимают необходимость вакцинации.
Российские учёные решили создать одну вакцину и от коронавируса, и от гриппаМедики пока не говорят, когда появится это лекарство.
За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечилось ещё 1338 пациентов. Общее количество людей, излечившихся от этой болезни, увеличилось до 224 840.