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В Москве началась вакцинация от коронавируса

Препарат пока находится на третьей стадии тестирования, его испытывают добровольцы.

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Фото © Савостьянов Сергей / ТАСС

В Москве началась вакцинация горожан от коронавируса, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против CoViD-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку, — рассказала вице-мэр.

Заявку уже подало около 35 тысяч москвичей из 40 тысяч необходимых. Ракова отметила, что всё больше жителей города понимают необходимость вакцинации.

Российские учёные решили создать одну вакцину и от коронавируса, и от гриппа

Медики пока не говорят, когда появится это лекарство.

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечилось ещё 1338 пациентов. Общее количество людей, излечившихся от этой болезни, увеличилось до 224 840.

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