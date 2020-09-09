В Москве началась вакцинация от коронавируса

В Москве началась вакцинация горожан от коронавируса, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против CoViD-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку, — рассказала вице-мэр.

Заявку уже подало около 35 тысяч москвичей из 40 тысяч необходимых. Ракова отметила, что всё больше жителей города понимают необходимость вакцинации.