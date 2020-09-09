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Песков рассказал, когда планируется провести пресс-конференцию Путина

Ранее стало известно, что прямой линии в традиционном формате в этом году не будет.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина планируется в традиционном очном формате во второй половине декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пока планируем в живом формате. Но, конечно, не исключаем корректировок, но планируется, как обычно, заключительная пресс-конференция ежегодная во второй половине декабря, — отметил Песков.

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При этом ранее стало известно, что прямая линия с Владимиром Путиным в нынешнем году не состоится в традиционном формате, потому что президент "проводит прямую линию уже последние несколько месяцев" — часто общается и с чиновниками, и с простыми гражданами в формате видеоконференции.

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