Песков рассказал, когда планируется провести пресс-конференцию Путина

— Пока планируем в живом формате. Но, конечно, не исключаем корректировок, но планируется, как обычно, заключительная пресс-конференция ежегодная во второй половине декабря, — отметил Песков.

При этом ранее стало известно, что прямая линия с Владимиром Путиным в нынешнем году не состоится в традиционном формате, потому что президент "проводит прямую линию уже последние несколько месяцев" — часто общается и с чиновниками, и с простыми гражданами в формате видеоконференции.