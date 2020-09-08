Владимир Путин провёл телемост с жителями Тулуна

Президент России Владимир Путин провёл телемост с жителями города Тулуна, который год назад пострадал от сильнейшего паводка. Глава государства подчеркнул, что главное — это безопасность жителей Иркутской области и снижение рисков в период подтоплений.

В ходе встречи президент отметил, что на восстановление районов, пострадавших от наводнений, выделено 27 миллиардов рублей. По его словам, все средства поступили в регион своевременно, несмотря на небольшое отставание вначале.

— Проверим, как на месте реализуются принятые решения, посмотрим, как построены и реконструированы запланированные к реконструкции и возведению объекты, — добавил Путин.

Глава государства отметил, что самым важным до сих пор остаётся вопрос обеспечения пострадавших от паводка граждан жильём. Также президент потребовал доложить, все ли выплаты дошли до нуждающихся жителей региона. Кроме того, президент поручил возвести в срок дамбы и другие защитные сооружения. Путин добавил, что вся работа по ликвидации паводка будет и впредь находиться под контролем.

Он также призвал обратить внимание на другие регионы, пострадавшие от паводков, — Амурскую область, ЕАО, Хабаровский край.

— Надо самым внимательным образом проанализировать ситуацию в регионах и сосредоточить внимание на помощи людям, которые пострадали, — добавил Владимир Путин.

Напомним, наводнение в Тулуне произошло в конце июня 2019 года. Его причиной стали сильные паводки в Иркутской области. Жертвами стихии стали 26 человек, примерно 11 тысяч домов были подтоплены. В общей сложности пострадало 45 тысяч человек.