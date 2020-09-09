Песков: Прямой линии с Путиным в этом году не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в нынешнем году не будет проводиться в традиционном формате. Об этом сообщает ТАСС.

— Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев <...> поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним, — приводит его слова агентство.

Песков уточнил, что в ежегодную пресс-конференцию российского лидера в декабре будут включены "какие-то элементы" от прямой линии, чтобы глава государства смог получить "обратную связь" от жителей регионов.