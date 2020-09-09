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Песков: Прямой линии с Путиным в этом году не будет

По его словам, в нынешних условиях это было бы "излишним".

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Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в нынешнем году не будет проводиться в традиционном формате. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин провёл телемост с жителями Тулуна

Президент обсудил с жителями города последствия паводка, случившегося год назад.

Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев <...> поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним, — приводит его слова агентство.

Песков уточнил, что в ежегодную пресс-конференцию российского лидера в декабре будут включены "какие-то элементы" от прямой линии, чтобы глава государства смог получить "обратную связь" от жителей регионов.

Ранее Лайф сообщал, что Путин возглавит российскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН.

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