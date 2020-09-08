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Путин возглавит российскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН

По словам Дмитрия Пескова, особое внимание президент уделит тем вызовам, перед которыми мир встал во время пандемии.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию для участия в работе на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, однако выступать он будет по видеосвязи. Данное распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В.В. — президент Российской Федерации (глава делегации), — говорится в документе.

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Мужчина рассказал президенту об успехах в научной карьере.

Отмечается, что после завершения участия Путина (в формате видеообращения) и помощника президента Юрия Ушакова делегацию от РФ возглавит глава МИД страны Сергей Лавров.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что глава государства во время выступления на Генассамблее ООН планирует уделить особое внимание тем вызовам, перед которыми мир встал во время пандемии.

О чём сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно об этом, — отметил Песков.

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Российский лидер отметил, что в РФ представительницы прекрасного пола всегда пользовались особым почётом.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступит в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Кроме того, стало известно, что российский лидер стоит седьмым в списке выступающих, а вместе с ним в один день можно будет услышать президента США Дональда Трампа, главу Китая Си Цзиньпина и других лидеров государств.

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