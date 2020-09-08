Путин возглавит российскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН

Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию для участия в работе на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, однако выступать он будет по видеосвязи. Данное распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

— Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В.В. — президент Российской Федерации (глава делегации), — говорится в документе.

Отмечается, что после завершения участия Путина (в формате видеообращения) и помощника президента Юрия Ушакова делегацию от РФ возглавит глава МИД страны Сергей Лавров.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что глава государства во время выступления на Генассамблее ООН планирует уделить особое внимание тем вызовам, перед которыми мир встал во время пандемии.

— О чём сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно об этом, — отметил Песков.