В Москве пьяный водитель покончил с собой, когда его остановил патруль

В Москве пьяный водитель каршеринга покончил с собой. Инцидент произошёл после того, как мужчину попросили пройти на медосвидетельствование.
Как сообщает Mash, сотрудники ДПС остановили арендованный автомобиль на Витебской улице. В салоне находилось ружьё, на которое инспекторы попросили предъявить документы. Бумаги оказались в порядке, однако полицейским показалось, что мужчина был нетрезв, поэтому правоохранители предложили ему пройти соответствующую медицинскую процедуру.
В Краснодаре участники пьяного ДТП устроили стрельбу во дворе — видеоСообщается, что злоумышленник также направил пистолет в инспектора ДПС.
Водитель, не раздумывая, согласился, после чего припарковал автомобиль неподалёку. К сотрудникам ДПС он так и не подошёл — через несколько минут инспекторы обнаружили его тело без признаков жизни.