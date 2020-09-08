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В Москве пьяный водитель покончил с собой, когда его остановил патруль

В машине он вёз ружьё, все документы на которое были на месте.

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Фото © ТАСС / Никита Попов

В Москве пьяный водитель каршеринга покончил с собой. Инцидент произошёл после того, как мужчину попросили пройти на медосвидетельствование.

Как сообщает Mash, сотрудники ДПС остановили арендованный автомобиль на Витебской улице. В салоне находилось ружьё, на которое инспекторы попросили предъявить документы. Бумаги оказались в порядке, однако полицейским показалось, что мужчина был нетрезв, поэтому правоохранители предложили ему пройти соответствующую медицинскую процедуру.

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Сообщается, что злоумышленник также направил пистолет в инспектора ДПС.

Водитель, не раздумывая, согласился, после чего припарковал автомобиль неподалёку. К сотрудникам ДПС он так и не подошёл — через несколько минут инспекторы обнаружили его тело без признаков жизни.

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