В Австралии женщина на следующий день после гибели мужа узнала, что ждёт ребёнка

Австралийка из города Голд-Кост узнала о своей беременности на следующий день после того, как умер её супруг. Об этом пишет издание Daily Mail.

Уточняется, что 44-летний Саймон Уилсон отправился на пляж Мермейд-бич, чтобы заняться сёрфингом. Вскоре стало известно, что мужчина утонул. Медики предположили, что у него во время катания на сёрфе случился приступ, однако не уточнили, о какой болезни идёт речь.

Жена Уилсона осталась с двумя детьми, которым четыре и восемь лет. На следующий день после смерти мужа она решила сделать тест на беременность и узнала, что ждёт третьего ребёнка.

— Я подозревала, что беременна, но не хотела слишком быстро проходить тест. Но после случившегося мне нужно было знать, — отметила женщина.

Спустя несколько дней она обратилась к врачам, которые также подтвердили, что женщина ждёт малыша. Австралийка призналась, что её супруг был очень добрым, щедрым и всегда был готов прийти на помощь.

— Мои дети донесут память об отце до своего брата или сестры. Ребёнок будет знать, кем был его отец и как он любил всех нас. Он был отличным другом и коллегой. Он был из тех людей, которых все любят, — подчеркнула вдова.