Актёр Юрий Назаров попал в реанимацию в Москве

В Москве госпитализировали народного артиста России Юрия Назарова. Об этом сообщила его дочь Василиса. Сейчас 83-летний актёр находится в реанимации с двусторонней пневмонией.

По словам Василисы, здоровье её отца ухудшилось несколько дней назад. Сегодня Назарову вызвали скорую, после чего врачи и поставили серьёзный диагноз. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжёлое. Василиса допустила, что у артиста, возможно, коронавирус, однако точной информацией по диагнозу она пока не располагает.

— Он успел позвонить маме и сказать, что состояние тяжёлое и телефон забирают, так как в реанимации оборудование. Ну и всё. Можно позвонить в справочную, но там информация, актуальная на вчерашний день. Офигеть. XXI век. Хоть телеграмму им набивай, — пожаловалась дочь артиста в соцсетях.